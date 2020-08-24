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سيارات

كيف تتغلب على النقطة العمياء أثناء القيادة؟

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:03 ص
النقطة العمياء
النقطة العمياء
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أماني نوار
تعمل الشركات دائما خلال الفترة الاخيرة على تزويد موديلاتها الحديثة، بأفضل الإمكانيات اللازمة للتغلب على أزمة النقاط العمياء والتي تتسبب في الكثير من الحوادث.

على الرغم أن السيارة تمتلك 3 مرايات الاولى رئيسية معلقة أعلى المقصورة الرئيسية ، والأثنين على الجانبين إلا أن هناك  نقاط لا يمكن للمرايا  كشفها ، وهو ما يجعل السائقين لا يرون سيارات موجودة وتسير خلفهم .

كما تمتلك السيارات الحديثة الكثير من الأدوات لرصد النقط العمياء ، وذلك من خلال انظمة إنذار مثل ضوء أصفر فوق المرايا الجانبية او صوت تحذير.

وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح يمكنك أن تحميك من وقوع حوادث بسبب النقطة العمياء:

-    استبدال  مرايا  المقصورة الرئيسية بشاشة أخرى تعرض المساحة الخلفية  الموجودة وراء السيارة بكل ما فيها سواء سيارات أو حى النقاط العمياء .

-    أما في حالة رؤيتك لسيارة في الكاميرا الخلفية ولكنها تختفي على المرايا الجانية فذلك يعني أن المرايا لا ترصد زوايا الطريق بشكل سليم .

-    حاول أن لا تعتمد على المرايا فقط عند التحرك بين حارات الطريق ولكن ذلك يجعل النقاط العمياء تمثل خطرت دائما عليك .

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