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سيارات

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:02 ص
السيارات البرمائية
السيارات البرمائية
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اشرف عطية
منذ الصغر و نحن نسمع دائما عن سيارات خارقة و سيارات برمائية تستطيع ان تسير في الماء و البر و لكن كنا في بعض الاحيان نقول إنه لا يوجد شيء اسمه سيارات برمائية وأن ذلك درب من الخيال . 

كنا فقط نشاهد السيارات البرمائية في الافلام الامريكية مع العلم ان بعض شركات السيارات العالمية حاولت انتاج هذة السيارات بشكل تجاري لبيعها منها لاند روفر ولامبرجيني و بيجو، لكنها واجهت العديد من العقبات . 

السيارات البرمائية نجحت في القطاع العسكري و اثبتت كفائتها بجدارة، و في هذا السياق نعرض عليكم مراحل تصور صناعة السيارات البرمائية حول العالم . 

DUKW

من انتاج شركة جنرال موتورز الأمريكية عام 1942 و كانت تستخدم في نقل الاسلحة و الذخائر خلال فترة الحرب العالمية الثانية و جائت بمحركين محرك عادي و محرك بحري . 

Type 166

 قامت شركة فولكسفاجن بتصنيعها و تم استخدامها ايضا في المجال العسكري و الحروب خصوصا الحرب العالمية الثانية . 

land rover discovery

و هي من انتاج شركة لاند روفرعام 1990، وكانت نسخة معدلة من لاند روفر ديسكفري و تستطيع الابحار لفترات طويلة . 

Hobbycar B612

قامت شركة بيجو بتصنيعها عام 1992، وكانت من السيارات البرمائية المميزة التي تعمل بمحرك ديزل دفع رباعي، وتم تصنيع 25 نسخة فقط منها . 

Countach

قامت شركة لامبورجيني عام 1995 بتصنيع هذا الطراز المميز، وكان يعمل بمحرك من فئة V8 سعة 4200 سي سي و هو محرك ضخم ينتج قوة دفع رهيبة .
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