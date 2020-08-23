السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور

منذ الصغر و نحن نسمع دائما عن سيارات خارقة و سيارات برمائية تستطيع ان تسير في الماء و البر و لكن كنا في بعض الاحيان نقول إنه لا يوجد شيء اسمه سيارات برمائية وأن ذلك درب من الخيال .





كنا فقط نشاهد السيارات البرمائية في الافلام الامريكية مع العلم ان بعض شركات السيارات العالمية حاولت انتاج هذة السيارات بشكل تجاري لبيعها منها لاند روفر ولامبرجيني و بيجو، لكنها واجهت العديد من العقبات .





السيارات البرمائية نجحت في القطاع العسكري و اثبتت كفائتها بجدارة، و في هذا السياق نعرض عليكم مراحل تصور صناعة السيارات البرمائية حول العالم .





DUKW





من انتاج شركة جنرال موتورز الأمريكية عام 1942 و كانت تستخدم في نقل الاسلحة و الذخائر خلال فترة الحرب العالمية الثانية و جائت بمحركين محرك عادي و محرك بحري .





Type 166





قامت شركة فولكسفاجن بتصنيعها و تم استخدامها ايضا في المجال العسكري و الحروب خصوصا الحرب العالمية الثانية .





land rover discovery





و هي من انتاج شركة لاند روفرعام 1990، وكانت نسخة معدلة من لاند روفر ديسكفري و تستطيع الابحار لفترات طويلة .





Hobbycar B612





قامت شركة بيجو بتصنيعها عام 1992، وكانت من السيارات البرمائية المميزة التي تعمل بمحرك ديزل دفع رباعي، وتم تصنيع 25 نسخة فقط منها .





Countach





قامت شركة لامبورجيني عام 1995 بتصنيع هذا الطراز المميز، وكان يعمل بمحرك من فئة V8 سعة 4200 سي سي و هو محرك ضخم ينتج قوة دفع رهيبة .