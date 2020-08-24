عمرو دياب يعلن عن أول حفل أون لاين له قريبا

أعلن الهضبة عمرو دياب، مفاجأة لجمهوره بإحيائه حفل "أون لاين" خلال الفترة المقبلة.





وقال عمرو دياب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الصيف مبيكملش من غير حفلة الهضبة، أول حفلة أون لاين لـعمرو_دياب الصيف ده لحد عندك، علشان تتفرج عليها ببلاش واستنى معاد الحفلة قريب".





وطرح عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" الذي من المتوقع طرحه كاملا الفترة القادمة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار.





وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".



