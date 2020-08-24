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أخبار العالم

البرازيل تسجل 23421 إصابة جديدة بكورونا و494 حالة وفاة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 23421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و494 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا للأرقام الجديدة، تكون البرازيل قد سجلت 3 مليون و605 ألف و783 إصابة بالفيروس حتى الأن، وإجمالي الوفيات 114 ألف و744 حالة وفاة. 

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده، في مواجهة جديدة بعد تحميلها إياه مسئولية كبيرة عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بكوفيد-19، متهما إياها بـ"الجبن".

واتهم بولسونارو محطة "تي في جلوبو" بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات 100 ألف وكأنه "نهائي كأس العالم"، وجاء في تغريدة له أن المحطة "جبانة ولا تحترم الموتى"

ومع تفشي كورونا في البرازيل قبل أشهر قلل بولسونارو من خطورة الأمر، واعتبر الفيروس "إنفلونزا خفيفة" مشككا في دواعي أوامر الإغلاق التي اتّخذها حكام ولايات برازيلية عدة، ومشددا على أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوات يمكن أن تكون "أكثر فتكا من الفيروس.
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