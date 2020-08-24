نوال الزغبي مهاجمة الحكومة اللبنانية: تصبحون على وطن

هاجمت الفنانة نوال الزغبي، الحكومة اللبنانية من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر".





قالت نوال الزغبي، في تغريدة لها :" إنك تضل على قيد الحياة بلبنان !! قديش انت محظوظ .. تصبحون على وطن".





وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم بها الحكومة اللبنانية، حيث قالت في تغريدة أخرى :" شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين".





واضافت الزغبى :" اسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".



