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فن

نوال الزغبي مهاجمة الحكومة اللبنانية: تصبحون على وطن

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:02 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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آيه عاطف
هاجمت الفنانة نوال الزغبي، الحكومة اللبنانية من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر".

قالت نوال الزغبي، في تغريدة لها :" إنك تضل على قيد الحياة بلبنان !! قديش انت محظوظ .. تصبحون على وطن".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم بها الحكومة اللبنانية، حيث قالت في تغريدة أخرى :" شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين".

واضافت الزغبى :" اسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".

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