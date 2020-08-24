بتكلفة 205 ملايين جنيه.. تطوير المناطق العشوائية بالوادي الجديد

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة والتي يجري تمويلها باعتمادات تقدر بـ٢٠٥ ملايين جنيه، سواء في مجال تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة أو الأسواق العشوائية.









وتناول الاجتماع استعراض أعمال التطوير التي تجري بأحياء البري والسبط الشرقي والمجاهدين والسبط البحري وأعمال إزالة مباني الخطورة الداهمة ودهان واجهات المباني بالإضافة لأعمال رصف الطرق وصيانة شبكات الكهرباء.





اقرأ أيضا:





كما تناول الاجتماع، التنسيق لإدراج كل من مشروع تطوير سوق الشعلة بمدينة الخارجة ومنطقة موط القديمة ومنطقتين غير مخططتين بالداخلة والاتفاق على تحديد موعد لافتتاح سوق الفرافرة الحضاري وذلك لبدء تشغيله للمواطنين.





من جانب آخر،عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مشروع التحويل الرقمي بالمحافظة، بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأكدت نائب المحافظ، في بيان صحفي، أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختلفة المختصة بتنفيذ ومتابعة المشروع.





ووجهت بسرعة الانتهاء من توصيل ألياف الفايبر للمواقع المستهدفة على مستوى المحافظة وعرض الموقف بصورة دورية لتذليل كافة المعوقات، والتنسيق مع خطة عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.





كما التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور أحمد سمير، رئيس اتحاد الميني فوتبول لكرة القدم والذي يزور المحافظة لتدشين منطقة الميني فوتبول بالمحافظة، وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.





وأكدت "مجدي"،، دعم المحافظة الكامل لكافة الرياضات ورعاية الموهوبين رياضياََ، وحرصها على إدخال رياضات جديدة، إيمانًا بدورها في تهذيب النشء وخلق جيل لائق بدنياَ وصحياَ.