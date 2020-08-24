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فن

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت هالة صدقي، في الصورة بمايوه أسود وسط عدد من أصدقائها أمام البحر، وعلقت قائلة: "انسي الدنيا وريح بالك ، الليله الكبيره قريت". 

وكشفت الفنانة هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna .

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" أن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.
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