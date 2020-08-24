AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كويكب يضرب الأرض في 2 نوفمبر .. وفلكية جدة: صخرة فضائية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:55 ص
كويكب يضرب الأرض
كويكب يضرب الأرض
Advertisements
مـيـس رضـا
على ما يبدو أن عام 2020 لازال مليئا بالمفاجآت فمنذ بداية العام  والمصائب والكوارث لا تأتي فرادى في البر والبحر والجو، مقررًا أن يختتم العام بترك بصمة قاسية على كوكب الأرض. 


تناقلت وسائل الإعلام معلومات عن اقتراب الكويكب 2018VP1، واحتمال اصطدامه بالأرض في 2 نوفمبر 2020. استنادًا لبيانات لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا الأمريكية؛ حيث هناك فرصة بنسبة صغيرة 0.4٪ للاصطدام بكوكب الأرض، فيما ردت فلكية جدة عن هذع المعلومات موضحة عما إن كان يحمل مرور الكويكب خطورة على كوكب الأرض أم لا.


أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكويكب المقرر مروره بالقرب من الأرض في 2 نوفمبر المقبل،  لا يشكل خطرًا على الكوكب وأنه مجرد صخرة فضائية صغيرة.

قال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، أنه لا داعي للخوف؛ لأن هذا الكويكب صغير يبلغ قطره حوالي مترين فقط، لذلك حتى لو اصطدمت تلك الصخرة الفضائية بالأرض، فإن الغالبية العظمى من كتلتها سوف تتفكك في أعلى الغلاف الجوي؛ بسبب احتكاكه بالهواء؛ ما ينتج كرة نارية جميلة، ولا يوجد ما يهدد حياة الناس.

وتابع: أن الكويكب رصد لأول مرة في مرصد بالومار في كاليفورنيا عام 2018، وللمقارنة هذا الكويكب أصغر بكثير من الكويكب البالغ قطره 20 مترًا الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، وانفجر على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جدًا تتسبب في موجة صدمة في السماء أدت إلى تهشم زجاج المباني وإصابات بشرية؛ بسبب الزجاج المتطاير، ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه من المعروف أن الكويكبات الصغيرة مثل الكويكب 2018 VP1تقع على مسافة قريبة من كوكبنا وكثيرًا ما تدخل إلى الغلاف الجوي، وتستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

فيديو جراف.. اقتراب كويكب من الأرض

قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية بيوم.. ناسا تحدد موعد اصطدام كويكب بالأرض.. صور

ترشيحاتنا

توطين الوظائف .. بشرى سارة لخريجي الهندسة فى السعودية

الأهلي يهنئ بايرن ميونخ الألماني بالفوز بدوري أبطال أوروبا

دعاء الرسول في صلاة الفجر

الإنسان العادي بينام 26 سنة.. أسما شريف منير توجه نصائح عن النوم

بسبب التنمر على مريض نفسي.. جلسة صلح تتحول إلى عركة في الحوامدية

مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور

بـ عكاز.. مسنة 83 عامًا تتصدى للص وتلقنه درسًا قاسيًا.. شاهد ما حدث

بسبب معانقة صديقه.. شاب ثلاثيني يواجه عقوبة السجن 6 أسابيع في نيوزيلندا