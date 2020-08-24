AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامح عبد العزيز يبدأ تصوير مشاهد فيلم مطبعة هرم قريبا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:26 ص
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
Advertisements
أحمد إبراهيم
يعقد حاليا المخرج سامح عبد العزيز جلسات عمل مستمرة مع المؤلفين أمين جمال ومحمد محرز من أجل الوقوف على آخر تطورات فيلمه الجديد والذى يحمل اسم "مطبعة هرم". 

وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز لـ "صدى البلد" أن العمل حاليا فى مرحلة اختيار الأبطال حيث تم الاستقرار بشكل نهائى ورسمى على بعضهم والباقى يتم اختيارهم خلال الأيام المقبلة كما يقوم المخرج حاليا بمعاينة أماكن التصوير. 

اقرأ أيضا:

وأضاف المصدر قائلا: يقوم ببطولة الفيلم حتى الآن كل من بيومى فؤاد وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ومن المقرر أن يتم تصوير العمل خلال الايام القليلة المقبلة. 

يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد" والذى قام ببطولته يسرا وخالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وتأليف أحمد عادل والعمل عرض فى رمضان الماضى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد أنور يعلق على صورة له مع يسرا وجومانا مراد: هوا في ايه؟!

سامح عبد العزيز يحضر لفيلم سينمائي جديد

راحت فين الأيام دي.. عبير صبري تعلق على ذكريات طفولتها

من أمام البحر.. عبير صبري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

من الساحل الشمالي.. عبير صبري تظهر أمام الشاليه الخاص بها

بدون مكياج.. عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

بسبب التنمر على مريض نفسي.. جلسة صلح تتحول إلى عركة في الحوامدية

حكايات من زمن فات.. أسرار علاقة أمينة رزق بـ يوسف وهبى.. وزواج لم يدم اكثر من 11 يوما

حدائق القاهرة تستقبل زائريها اليوم بعد 5 شهور من الإغلاق.. تفاصيل شروط الدخول

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب ينقذ حياة مسنة من محاولة قتل تعرضت لها في منزلها.. تفاصيل

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

جريئة وملفتة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نورهان منصور