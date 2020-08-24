سامح عبد العزيز يبدأ تصوير مشاهد فيلم مطبعة هرم قريبا





وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز لـ "صدى البلد" أن العمل حاليا فى مرحلة اختيار الأبطال حيث تم الاستقرار بشكل نهائى ورسمى على بعضهم والباقى يتم اختيارهم خلال الأيام المقبلة كما يقوم المخرج حاليا بمعاينة أماكن التصوير.





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وأضاف المصدر قائلا: يقوم ببطولة الفيلم حتى الآن كل من بيومى فؤاد وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ومن المقرر أن يتم تصوير العمل خلال الايام القليلة المقبلة.





يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد" والذى قام ببطولته يسرا وخالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وتأليف أحمد عادل والعمل عرض فى رمضان الماضى.