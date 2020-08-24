البورصة تواصل الارتفاع بدعم محلي وعربي خلال منتصف تعاملات اليوم

عززت مشتريات المستثمرين المصريين والعرب من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 114343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة.





زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13415 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4383 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2670 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 853 نقطة.