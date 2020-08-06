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اقتصاد

خبير يوضح كيف أنقذ الرئيس البورصة المصرية وتوقعاتها المستقبلية.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد يحيي
توقع أحمد معطي، مدير إقليمي بأحد شركات أسواق المال الدولية وخبير الاقتصاد والمحلل المالي؛  ان تحقق البورصة المصرية طفرات تتجاوز أرباحها عشرات الأضعاف خلال الفترات القادمة نظرا لوجود رؤية القيادة السياسية .

أرجع " معطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ذلك إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بدعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه.

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كما أن كلا من بنكا مصر و الأهلي المصري الحكوميان أعلنا في وقت سابق عن بدء الاستثمار في البورصة المصرية، بالاضافة لدخول صناديق استثمار كبري بضخ سيولة في أسواق المال.

ذكر أنه  بالرغم من حالات الركود الإقتصادي الذي تشهد الاقتصاديات العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد،إلا أن اجراءات الاقتصاد القومي ستنعكس بصورة ايجابية لتكون قمة جديدة للبورصة المصرية في تاريخها و اقتراب ظهور لقاح فيروس كورونا  المستجد.

اشار الي ان مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية تنظر اشارة انتهاء فيروس كورونا لتعود مرة أخري بقوة للسوق المصرية.


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