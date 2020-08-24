نوال الزغبى: كتير أشياء بتتنسى إلا الأوقات الحلوة اللي بتقضيها مع أغلى الحبايب

نشرت النجمة اللبنانية، الفنانة نوال الزغبى ، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نوال الزغبي في الصورة برفقة أحد أصدقائها،

وعلقت على الصورة قائلة :"كتير إشياء بتنتسى إلا الاوقات الحلوة اللي بتقضيها مع أغلى الحبايب"





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يُذكر أن احدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".





وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.