من الشباب للشباب..peer cast برنامج للتوعية بخطورة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد الخولي، مؤسس برنامج Peer Cast، إنهم يقدموا برنامج خاص للتوعية بفيروس كورونا وهو من خلال شبكة الأقران للشباب، وهي شبكة تعمل على مواضيع الصحة الإنجابية والتوعية الصحية بشكل عام.





وتابع الدكتور محمد الخولي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن مادفعهم لتلك الفكرة هو تداول الكثير من المعلومات المغلوطة عن طريق السوشيال ميديا وتأثيرها على الشباب بشكل خاص، لذلك كان يجب ان يكون هناك مصدر للمعلومات من متخصص وبطريقة سهلة وشيقة.





واوضح ان طريق تقديم المعلومات من خلال الحلقات الاذاعية بطريقة الاسئلة والاجوبة، وهذا للوصول بشكل اسرع من خلال "الاوديو".





ونوه: "الشباب أحد أهم الفئات التي نستهدف الوصول إليها في المعركة ضد كوفيد-19"، وتتطلب هذه المعركة جهدا من نوع خاص لمخاطبة هؤلاء الشباب، لذلك قدم محمد برنامج "بيركاست" أو PEERCAST وهو برنامج من الشباب إلى الشباب يبث عبر الإنترنت، يأمل من خلاله فتح نافذة جديدة لرفع الوعي في أوساط أقرانه من الشباب حول القضايا السكانية.



