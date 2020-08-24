حكم فوائد البريد وهل يجوز الانتفاع منها.. دار الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله في البريد حلال ولا شيء فيه.





وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل وضع الأموال فى البريد حلال أم حرام، وما حكم فوائد البوسطة؟»، أن وضع الأموال في البريد حلال وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج في ذلك.





وأشار الى أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، وأخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء في ذلك.





سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، منوها أن فوائد البنوك جائزة شرعا وحلال ولا حرج فيها.





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حكم فوائد البنوك



وأضاف محمد عبد السميع، أن فوائد البنوك يجوز أخذها والإنتفاع بها فهي ليست حراما، منوها أن الأرباح الثابتة ليس فيها مانع شرعا، فمبناها قائم على ما يسمى بالجداول الإكتوارية أى أن البنك أجرى حسابات دقيقة وتيقن أن المبلغ المعين يعود إليه في الربح وبناءا عليه وضع النسبة الثابتة من الفائدة.



التعامل مع البنوك



التعامل مع البنوك تم تكييفه في فتاوى دار الإفتاء باعتباره من العقود الجديدة المستحدثة لم يكن على عهد الرسول الكريم ويجوز في الشريعة استحداث عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها وينتفي فيها الضرر والغرر.



العقود مع البنوك حققت مصالح أطرافها وخففت التضخم على المودعين ويحقق مصالح للدولة والهيئات الإستثمارية فيها، منوها أن تحديد الفائدة فيها انتفاء للضرر والغرر.



زكاة المال في الودائع



نعم تجب الزكاة في الوديعة التي أودعها الشخص في البنك، فيخرج عنها 2,5% على الإجمالي والعائد، ويجوز إخراج عشر العائد فقط دون الإجمالي.



حكم الربا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يوجد عالم من العلماء يستطيع أن يفتي بأن الربا حلال، لأن القرآن حسم الأمر بأن الربا محرم.



هل فوائد البنوك حرام؟