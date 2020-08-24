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أخبار العالم

موسكو ترد على فيينا بطرد دبلوماسي نمساوي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:20 م
موسكو ترد على فيينا
موسكو ترد على فيينا بطرد دبلوماسيا نمساويا
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شيماء مصطفى
أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، طرد دبلوماسيا نمساوي، من البلاد، كرد مماثل على طرد فيينا بطرد روسي.

ووفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الخارجية إن موسكو تعتبر الدبلوماسي النمساوي شخصا غير مرغوب فيه ردا على خطوة فيينا المماثلة بطرد دبلوماسي روسي.

وكانت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، طلبت من دبلوماسي روسي مغادرة البلاد بحلول الأول من سبتمبر بتهمة ارتباطه بقضية تجسس.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الرسمية عن السفارة الروسية في النمسا تأكيدها أن رد فعل موسكو المماثل تماما على طرد دبلوماسي روسي من النمسا، لن يتأخر طويلا.

وقالت السفارة في هذا الشأن: "نحن غاضبون من القرار الذي لا أساس له للسلطات النمساوية، والذي يضر بالعلاقات الروسية النمساوية البناءة. ونحن على يقين من أن رد فعل موسكو المعاكس لن يتأخر".

وحسب تقارير إعلامية فإن الحديث يدور حول "فضيحة تجسس تعتبرها السلطات النمساوية، خطيرة بشكل خاص".
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