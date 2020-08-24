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مرأة

بالأحمر الناري .. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة ساحرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت ياسمين صبري، صورة جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها على إنستجرام. 

وارتدت ياسمين صبري فستانا باللون الأحمر الناري ، ولم تنتعل حذاء بل ارتدت سليبر أنيق، وجمعت شعرها إلى الخلف بطريقة جذابة.

ووضعت ياسمين صبري لمسات هادئة من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وطلاء أظافر باللون الأحمر.

ولم تتكلف ياسمين صبري في اقتناء الإكسسورات بل اكتفت بأسورة رقيقة وقبعة، واليكم الصورة التي توضح إطلالتها.


اليكم اطلالة ياسمين صبري ....
بالأحمر الناري .. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة ساحرة
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