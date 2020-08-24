الداخلية تشن حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" ، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" عن ضُبط 241 متهم وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية ، و15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .





كما تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض، وضبط 11 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2977 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 321 قضية متنوعة أخرى.





فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1129 قطعة سلاح نارى، أبرزها "120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدس– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض"، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها "2 مسدس – فرد محلى – 9طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع"، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 943 قرار إزالة لحالات تعدى على "الأراضى الزراعية ، أملاك الدولة ، الأوقاف ، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 20 مديرية أمن.









وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 480,478 حكم قضائى، عباره عن "1970 حكم جناية، و163177 حكم حبس، و249339 غرامة، و66001 مخالفة".





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 14 تشكيل عصابى، ضموا 30 متهمًا، إرتكبوا 60 حادث سرقة متنوع، وضبط 54 قضية أحداث، وكشف غموض 48 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة" ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 56 متهمًا.





وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 18 عنصر إجرامى بنطاق أمن (القليوبية - المنوفية - الشرقية - دمياط - المنيا - أسيوط) بإجمالى مضبوطات 23 قطعة سلاح "13 بندقية آلية - قنبلة يدوية - 3 بنادق خرطوش-4 مسدس - 3 فرد خرطوش" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط 5 قضايا مخدرات "اتجار".





فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا بإجمالى 8 متهمين، بمضبوطات بلغت "221 كيلو جراما".





وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.