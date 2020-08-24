محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ميدان مصر ومنطقة المحروسة

تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعمال التطوير بمنطقة المحروسة، حيث أكد المحافظ علي رئيس حي الأربعين والسويس والشعبة الهندسية والشركات المنفذة للأعمال سرعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية والانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية الجمالية واستكمال اعمال الدهانات للاسوار وأعمال الرصف المتبقية والمسطحات الخضراء.

وشدد على رئيس حي الاربعين بإزالة اللافتات العشوائية وإلزام المحلات المواجهة للميدان بتغيير اللوحات وتركيبها بارتفاعات موحدة وبشكل جمالي يليق ويناسب أعمال التطوير والتجميل للمنطقة.



كما تفقد محافظ السويس أعمال تطوير وإنشاء ميدان المحروسة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمنطقة ويواكب أعمال الرصف والتجميل لمنطقة المحروسة.





وتابع صقر أعمال الرصف التي تتم بشوارع الملاحة الجديدة والمدينة الرياضية بنطاق حي السويس لتيسير الحركة المرورية بالشوارع، مكلفا ادارة المرور بعمل خدمة مرورية ثابتة بمنطقة الملاحة الجديدة والمحروسة ومنع وقوف أي سيارات بالشوارع التي يتم رصفها بالمنطقة.





وناشد المحافظ المواطنين بالحفاظ على المسطحات الخضراء والميادين التي يتم إنشاؤها وتطويرها وعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالحدائق والميادين للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة الباسلة، مكلفا الأحياء بزيادة وضع صناديق قمامة بالمناطق التي يتم تطويرها.





رافق المحافظ في الجولة كل من العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين وأمل إبراهيم رئيس حي السويس واللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس وأشرف سليمان مساعد رئيس حي الاربعين وفاتن عبد الغني مدير الإدارات الهندسية بحي السويس ومحمد امام مدير الإدارات الهندسية بحي الاربعين ورضا عبود المدير الفني لجهاز التجميل والشعبة الهندسية وادارة المرور والشركات المنفذة للأعمال.