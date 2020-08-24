قبل إعلان تشكيلة الوزارة الجديدة.. اجتماع بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة المكلف

ذكرت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد يبحث مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي تشكيلته الحكومية، وأكد الرئيس أهمية تحقيق الاستقرار لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.





وقالت إذاعة موزييك، إن الرئيس قيس سعيّد استقبل بقصر قرطاج هشام المشيشي المكلّف بتكوين الحكومة.





وتناول اللقاء تقدم المشاورات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة الجديدة، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار للإسراع بإيلاء العناية اللازمة للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على أوضاع كل التونسيين والتونسيات.





وقال رئيس "حركة النهضة" ورئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي، إن الحركة ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقًا ومبدئيًا بزعم أنها مسألة غير ديمقراطية.





وأضاف الغنوشي خلال مؤتمر صحفي في مدينة صفاقس، أنه في انتظار قرار مجلس الشورى لتحديد موقفه من هذه المسألة.





كان المكلف بتشكيل الحكومة “هشام المشيشي” أعلن عن اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، وهو الخيار الذي لم يجد القبول من حركة النهضة.