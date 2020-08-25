مخرج شهير فائز بجائزة الأوسكار يصور فيلماً بكاميرا iphone 11 pro

The Stunt Doubl"، بكاميرا أحدث هواتف آيفون iPhone 11 Pro ، وذلك بالشراكة مع آبل الأمريكية لإبراز إمكانات كاميرا الهاتف الخارقة، وللعلم فاز داميان تشازيل بجائزة الأوسكار عن أول أفلامه "لا لا لاند" فى 2016، ثم جائزة الجولدن جلوب كأحسن مخرج عن نفس الفيلم، وقبله أخرج "ويبلاش" الذى تم ترشيحه لـ 5 جوائز أوسكار. فى مغامرة كبيرة للغاية قرر المخرج الشهير داميان تشازيل الحاصل على جائزة الأوسكار تصوير فيلم "





فيلم " The Stunt Doubl" المصور بكاميرا iPhone 11 Pro بـ "الطول" بلغت مدته 9 دقائق، واستعان بفريق تصوير كامل لإخراج الفيلم بهذه الصورة المبدعة، والتى أثارت جنون الملايين حول العالم فور طرحه على منصة يوتيوب الشهيرة. أما









جدير بالذكر أن هاتف iPhone 11 Pro يأتى بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.





زودت "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.









ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.





ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.



