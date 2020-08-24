جلسة عاصفة بالنواب.. أحمد موسى: قانون الإجراءات الضريبية يسهم في ضبط مسألة التهرب

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مجلس النواب في جلسة عاصفة ، والحكومة قدمت مشروع قانون للإجراءات الضريبية ويتم مناقشة القانون حاليا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، :" قانون موحد للإجراءات الضريبية يسهم في ضبط مسألة التهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب ".









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لو انت رايح ترخص عربية لازم تقدم شهادة تفيد بتسديد الضرائب ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لن تصدر رخصة السيارة الآن إلا بعد سداد الضرائب، وهذه احد مواد قانون الاجراءات الضريبية الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" في كافة دول العالم لا تستطيع شراء اي شيء إلا بفاتورة وفي مصر هناك أماكن لا تقوم بإصدار فواتير "،مضيفا :" الضرائب تمثل 75 % من دخل مصر ".



