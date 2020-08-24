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جلسة عاصفة بالنواب.. أحمد موسى: قانون الإجراءات الضريبية يسهم في ضبط مسألة التهرب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:03 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن  مجلس النواب في جلسة عاصفة ، والحكومة قدمت مشروع قانون للإجراءات الضريبية ويتم مناقشة القانون حاليا.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، :"   قانون موحد للإجراءات الضريبية يسهم في ضبط مسألة التهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   لو انت رايح ترخص عربية  لازم تقدم  شهادة تفيد بتسديد الضرائب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  لن تصدر رخصة السيارة الآن  إلا بعد سداد الضرائب، وهذه  احد مواد قانون الاجراءات الضريبية الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  في كافة دول العالم لا تستطيع شراء اي شيء إلا بفاتورة وفي مصر هناك أماكن لا تقوم بإصدار فواتير "،مضيفا :" الضرائب تمثل  75 % من دخل مصر ".

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