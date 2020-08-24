بسبب كابلات المصرية للاتصالات.. مرور الجيزة: إغلاق جزئي في شارع السودان لمدة 6 ساعات

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاقا جزئيا لـ شارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد لمدة يوم واحد من دون تعطيل للحركة المرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.





وقال مصدر أمنى، إن الغلق الجزئى لشارع السودان سيكون بتقاطعه مع شارع حماد بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه أرض اللواء في يوم واحد فقط اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من دون تعطيل حركة المرور.









ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.





بينما تتولى الشركة المنفذة، نشر وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، وكان ذلك فى إطار إحلال وتجديد كابلات الفايبر لشبكة المصرية للاتصالات "مشروع التحول الرقمي".