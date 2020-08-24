الاتحاد يستفيق برباعية في الفيحاء.. والفتح يفوز على الحزم في الدوري السعودي

عاد نادي اتحاد جدة لسكة الانتصارات، وذلك بفوزه على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.





البرازيلي رومارينهو افتتح التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثالثة، ليعود بعدها بدقيقتين فقط لتسجيل الهدف الثاني لفريقه، لكن نيتو قلص الفارق للفيحاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني، تحصل الاتحاد على ركلة جزاء ترجمها فهد المولد لهدف ثالث في الدقيقة 68، قبل أن يعود ليوقع على آخر أهداف فريقه بإضافته الهدف الرابع في الدقيقة 77.





وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي الاتحاد للنقطة 30 في المركز الحادي عشر، محققًا ثاني انتصاراته في آخر 3 مباريات، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.





وفي نفس الجولة فاز الفتح على الحزم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



