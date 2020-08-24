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متحدث التعليم العالي: 6 ملايين زائر للمنصة الإلكترونية للجامعات الأهلية في 36 ساعة ..فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:52 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بالتعليم في مصر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن ملفي التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جزءًا من الاهتمام حاليا موجه لملف الجامعات الأهلية، ويتمثل في قرار الرئيس بإنشاء 4 جامعات أهلية دولية وهي جامعات "العلمين، والجلالة، والملك سلمان، والمنصورة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة وافق على إنشاء 7 جامعات أهلية.

وأشار إلي وجود طفرة في إنشاء الجامعات الأهلية لم تحدث منذ 30 سنة، موضحا أن أكثر من 6 ملايين زائر دخلوا على المنصة الإلكترونية للجامعات الأهلية في 36 ساعة فقط.

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