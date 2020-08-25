ابنة رجاء الجداوي تنشر صور زيارة بوسي شلبي لـ قبر والدتها.. شاهد

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورًا للإعلامية بوسي شلبي أثناء زيارتها قبر والدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وعلقت ابنة رجاء الجداوي، قائلة "بوسي حبيتي في زيارة مامي الله يرحمها".





وكانت ابنة رجاء الجداوي وزعت المصحف كصدقة جارية على روح والدتها، وهو ما ظهرت به الإعلامية بوسى أثناء زيارتها لقبرها.





يذكر أن الفنانة رجاء الجداوى رحلت عن عالمنا منذ فترة قصيرة وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد والذى أدى إلى وفاتها بعد قضاء 42 يوما بمستشفى العزل في الإسماعيلية.