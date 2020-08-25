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تعرف على فوائد الكريز الصحية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن الغزال، خبيرة التغذية، فوائد الكريز الصحية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

فوائد الكريز:

1) فعال جدا في إنقاص الوزن بالاعتماد عليه كإحدى الوجبات اليومية.

2) فعّال في مقاومة الضرر التأكسدي: لاحتوائه على مضادات الأكسدة؛ كالفينولات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والميلاتونين، والكاروتينات، كما تحمي هذه المركبات الهيموجلوبين من التأكسد، بالإضافة إلى الوقاية من انحلال الدم.

3) فعّال في تثبيط نمو الميكروبات والفطريات: وذلك لاحتوائه وعصيره على الفينولات؛ التي تصنع في النبات لمقاومة العدوى البكتيرية.

4)احتمالية الوقاية من الإصابة بالسرطانات: لغناه بالألياف ومضادات الأكسدة،كاللوتين، والبيتا كاروتين، والأنثوسيانين، و السيانيدين.

5) تقليل خطر الإصابة بمرض السكري: حيثُ يُعتقد أنّ مادة الأنثوسيانين لها دور في تقليل مقاومة الإنسولين وعدم تحمل الجلوكوز؛ وذلك من خلال تحسين مستويات إفراز هرمون الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتعتبر فاكهة الكرز من أفضل أنواع الفواكه كوجبةً خفيفةً للمصابين بمرض السكري.

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