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مرأة

بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت ابنة عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، شاهندا، تريند موقع جوجل؛ بعد أن هنأها والدها على خطوبتها، ونشر صورة لها مع خطيبها، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ابنة عصام الحضرى؛ شاهندة، بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية هاف ستومك باللون البيج، مكشوف الأكتاف والبطن؛ ونسقت معه جيب باللون الابيض الانيق؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.
 
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا، ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي، وأحمر الخدود؛ وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة.

وننشر لكم مجموعة من الصور لابنة عصام الحضرى.

بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها
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