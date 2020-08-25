بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها

لاعب منتخب مصر سابقا، شاهندا، تريند موقع جوجل؛ بعد أن هنأها والدها على خطوبتها، ونشر صورة لها مع خطيبها، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ابنة

؛ شاهندة، بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار

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مرتدية هاف ستومك باللون البيج

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مكشوف الأكتاف والبطن؛ ونسقت معه جيب باللون الابيض الانيق؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.