محمد سامي عن مي عمر: كل شيء بالنسبة لي

نشر المخرج محمد سامي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر محمد سامي برفقة زوجته مي عمر من داخل صالة الجيم بعد الإنتهاء من اداء التمارين الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية. وعلق محمد سامي :"إنها كل شيء بالنسبة لي".





وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مع عدد من نجوم الفن.









المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



