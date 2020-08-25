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أخبار العالم

106036 إصابة و847 وفاة.. كورونا يتفشى في إسرائيل والحكومة تفرض قيودا جديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:30 ص
كورونا يتفشي في إسرائيل
كورونا يتفشي في إسرائيل والحكومة تفرض قيود جديدة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و187 إصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، عن وزارة الصحة، أن حصيلة المصابين بالكورونا في إسرائيل بلغت 106,036 إصابة، والوفيات 847 حالة.
 
وبحسب الصحيفة، أضافت وزارة الصحة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات، 21,203 حالة نشطة، منهم 417 مريضا بحالة الخطر.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن كابينت الكورونا، صادق الليلة عبر الهاتف، على قيود جديدة، وتمديد القيود المفروضة على حركة السكان، وذلك للحد من تفشي الوباء.
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