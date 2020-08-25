بعد مقتل فلويد جديد.. اندلاع أعمال شغب خطيرة بالقرب من مكاتب شرطة بورتلاند

زادت حدة الاحتجاجات ضد الظلم العنصري في بورتلاند بولاية أوريجون، ما أدى إلى حريق متعمد، وصفته الشرطة الأمريكية بأنه "أعمال شغب".









ووقعت الاشتباكات بين ضباط إنفاذ القانون ومجموعات من النشطاء في بورتلاند منذ 25 مايو بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي المشتبه به غير المسلّح جورج فلويد في حجز الشرطة.

















وقال مكتب شرطة المدينة، في بيان صحفي في وقت سابق، إن المتظاهرين العنيفين اشتبكوا مع سلطات إنفاذ القانون، مما أسفر عن اعتقال 23 شخصا.





وبدأ حشد من حوالي 200 يرتدون الخوذات والأقنعة الواقية من الغاز ويحملون الدروع ويرتدون الملابس السوداء سلسلة من المعارك الجارية مع الشرطة قبل الساعة 10:00 مساءً بقليل، وقال البيان الأحد.







واستخدم الضباط "غاز سي إس" و"ذخائر مكافحة الحشود" غير المحددة قبل منتصف الليل بقليل، وأخيرًا صرفوا المتظاهرين بعد الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين بقليل.







واندلعت الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية في بورتلاند ومدن أمريكية أخرى بعد وفاة الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في 25 مايو.









