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أخبار البلد

حدث ليلا .. جورج فلويد جديد في أمريكا بعد قتل شرطي لـ رجل أسود .. عمرو زكي يوجه رسالة لـ مروان محسن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:44 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدي البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري،عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الاولى من يوم الثلاثاء 25-8-2020 نستعرضها على النحو التالي: 


شهدت عدة ولايات أمريكية، احتجاجات وأعمال عنف؛ وذلك تنديدا بإطلاق الشرطة الأمريكية، النار، على رجل ذو أصول إفريقية، في ولاية ويسكنسن. 

أعلنت روسيا عزمها طرد دبلوماسي نمساوي عامل في سفارة فيينا لدى موسكو، ردا على إعلان النمسا دبلوماسيا روسيا "شخصية غير مرغوب فيها" على خلفية مزاعم تجسس.

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويتي طارق المزرم، وجود خطة حكومية في شأن العودة التدريجية للوافدين.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقيام طيرانه الحربي باستهداف عدة نقاط شرقي مدينة رفح الفلسطينية. 

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلا جديدا حول الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضية في الوقت الحالي خصوصا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، عن تشكيل حكومته الجديدة، وذلك في مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بالقصبة التونسية. 

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك غضبا في النادي بالفعل من بعض وسائل الإعلام التي تشن هجومًا عنيفا عليه؛ بعد الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

أعلن عماد متعب نجم الأهلى الأسبق، اعتذاره على الهواء لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، بعد انتقاده له فى مباراة القمة 120 التى حسمها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي لاعب جيد جدا، ولكنه يتأثر بالانتقادات فضلا عن أنه غير محظوظ بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها.  

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي سيودع دوري أبطال إفريقيا إذا لم يدفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي باللاعب أحمد فتحي في التشكيل الأساسي خلال مباراتي الوداد المغربي بنصف النهائي. 

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بنشر أسماء المتهمين بالتعدى على فتاة في فندق فيرمونت عام ٢٠١٤ بجميع المطارات والموانئ؛ لمنع خروجهم من البلاد، أو ضبطهم حال دخولهم للبلاد.

اندلعت مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية مجددا؛ بسبب إصابة رجل أسود غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض أطلق عليه 7 رصاصات أمام أبنائه في مشهد مأساوي يعيد إلى الأذهان الطريقة القاسية لقتل الأسود جورج فلويد.
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