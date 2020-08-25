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منوعات

جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:04 ص
إطلاق النار على رجل
إطلاق النار على رجل أسود
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أماني إبراهيم
اندلعت مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية مجددا؛ بسبب إصابة رجل أسود غير مسلح على يد ضابط شرطة أبيض أطلق عليه 7 رصاصات أمام أبنائه في مشهد مأساوي يعيد إلى الأذهان الطريقة القاسية لقتل الأسود جورج فلويد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اندلعت المظاهرات في بلد الحريات بعد إطلاق النار على الشاب ويدعى جاكوب بليك وعمره 29 عاما، وأعلنت مقاطعة كينوشا حالة الطوارئ، وفرضت السلطات حظر تجول.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى بعد إطلاق النار في مينوا مما دفع الجيران وكل من في الولاية للتجمع  في مكان الحادث، مساء أمس الأول، الأحد، ونشر أفراد أسرته أن حالته مستقرة في وحدة العناية المركزة في مستشفى رودتنيرت.

وأصدر حاكم ولاية ويسكونسن "توي إيفرز"، بيانا دان فيه الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وذلك بالتزامن مع انتشار الفيديو وتداوله بصورة كبيرة، ونزل المتظاهرون إلى شوارع كينوشا في حشود بأعداد كبيرة تضم مئات المتظاهرين وهم يهتفون من جديد "حياة السود أهم".

وأشعل المتظاهرون النار في المركبات وحطموا نوافذ سيارات الشرطة أثناء مواجهتهم، وفجرت الشرطة عبوات غاز مسيل للدموع في محاولة لتفرقتهم.

وقالت إدارة شرطة كينوشا في بيان صحفي إن إطلاق النار وقع الساعة الخامسة مساءا، وتم تصوير لحظة وقوع الحادث فيديو، وشوهد 3 ضباط يصرخون ويوجهون أسلحتهم إلى الشاب الأسمر الذي كان يسير حول مقدمة سيارة دفع رباعي متوقفة في الشارع، وعندما فتح البالالجانبي للسائق انحنى إلى الداخل وأمسك أحد الضباط بقميصه ثم أطلق النار على السيارة.

وقال العديد من الشهود إن بليك حاول فض شجار بين امرأتين خارج منزل مجاور، وحاولت الشرطة إخضاعه بصاعق كهربائي ولكن دون جدوى.

جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
جورج فلويد جديد.. ضابط أمريكي يطلق 7 رصاصات على أب أسود أمام أبنائه ..فيديو وصور
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