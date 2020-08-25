وزير المالية بعد موافقة «النواب» على قانون الجمارك: ماضون بقوة في استكمال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية.. ونظام جديد لتتبع البضائع

وزير المالية الدكتور محمد معيط:

لأول مرة.. إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي

السماح بالتخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع

استحداث نظام إدارة المخاطر للإفراج عن البضائع بلا معاينة عبر المسار الأخضر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "إننا ماضون بقوة في استكمال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»".

وأضاف الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك، أنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.









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