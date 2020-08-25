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ديني

شيخ الأزهر يصدر قرارًا بضم وزير الشئون الإسلامية الماليزي لعضوية مجلس حكماء المسلمين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:38 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قرارًا بضم الدكتور محمد ذو الكفل بن محمد البكري، وزير الشئون الإسلامية الماليزي، لعضوية مجلس حكماء المسلمين.



والدكتور ذو الكفل، أحد أهم العلماء أصحاب التأثير العلمي والاجتماعي الكبير في ماليزيا وجنوب شرق آسيا، وهو أول مفتي يصبح وزيرًا في تاريخ ماليزيا، حيث شغل منصب مفتي الولايات الاتحادية عام 2014م.


حصل الشيخ البكري على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (عام 1989م)، وشهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية والعربية في سوريا (1995م)، وشهادة الدكتوراه في تخصص إدارة الفتوى من جامعة العلوم الماليزية (2002م).


وفي السابق، شغل الدكتور البكري عضوية لجان الإفتاء بعدة ولايات ماليزية، بالإضافة إلى شغله عضوية مجلس الاستشارات الشرعية في البنك المركزي الماليزي، وغيره من المصارف الماليزية، وهو أيضًا عضو الأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية (إسرا)، وعضو المجلس الاستشاري في صندوق الحج الاستثماري.
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