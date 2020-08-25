رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان.. اليوم

يصل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبيي أحمد إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا.





وأكد يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم- في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية- عقب تقديم اوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري، أن رئيس الوزراء سيصل للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.





وقال أميرو إنه تلقى تأكيدا من البرهان بدعمه في أداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أ ن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم اليوم تصب في ذات الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.





وأضاف أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.





وأشار السفير إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وأضاف السفير أن الزيادة تعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.



