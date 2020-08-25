عضو المنشآت الفندقية يوضح حقيقة منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن

قال هشام الشاعر ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أحد الفنادق إقامة أي سيدة أو فتاة تحت سن الـ 40 إلا بتواجد مرافق لهن حالة فردية، وضد القانون .





وأضاف هشام الشاعر ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على الفضائية الأولى المصرية ، أنه يمتلك أكثر من 1300 منشأة فندقية ، وهناك تعليمات بان أي سيدة لها الحق في التواجد بأي فندق .





وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إلى أن القانون لا يمنع سكن السيدات فى الفنادق بمفردهن ، ويتم التحقيق فى هذا النوع من الشكاوى عن طريق الوزارة وإزالة أى مخالفة إن وجدت .



