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عضو المنشآت الفندقية يوضح حقيقة منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:37 ص
فنادق مصر
فنادق مصر
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ريهام فيكتور
قال هشام الشاعر ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أحد الفنادق إقامة أي سيدة أو فتاة تحت سن الـ 40 إلا بتواجد مرافق لهن حالة فردية، وضد القانون .

وأضاف  هشام الشاعر ،  عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على الفضائية الأولى المصرية ، أنه يمتلك أكثر من 1300 منشأة فندقية ، وهناك تعليمات بان أي سيدة لها الحق في التواجد بأي فندق  .

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ،  إلى أن القانون لا يمنع سكن السيدات فى الفنادق بمفردهن ، ويتم التحقيق فى هذا النوع من الشكاوى عن طريق الوزارة وإزالة أى مخالفة إن وجدت .

وتابع  أن هذا ضد السياحة بمفهومها العام ، قائلا:" أشمعنا يسمح للأجنبية بأن تنام بمفردها " ، هناك قانون ينظم العمليات الفندقية .
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