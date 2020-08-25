AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خلال 14 يوما.. 3566 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أنهت جامعة جنوب الوادي، اختبارات القدرات المقرر إجراؤها في ٣ كليات بالجامعة، والتي بدأت في 22 أغسطس الجاري. 

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، أن الاختبارات أجريت وسط تعاون تام من الطلاب و أولياء أمورهم واللجان التنظيمية بالجامعة. 

وقدم رئيس الجامعة، شكره للجميع الذين عملوا بكل حرفية ومسئولية ولأولياء الأمور والطلاب على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حرصت الجامعة على تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه قد تقدم ٣٥٦٦ طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبار القدرات بكليات جامعة جنوب الوادي للعام 2019/2020م.

وأوضح بدران أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية  1733 بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات قدرات التربية النوعية 1191 طالبًا وطالبة منها 814 للتربية الفنية و377 للتربية الموسيقية فيما تقدم 642 طالب وطالبة لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.


اقرأ أيضًا:

خلال 14 يوما.. 3566 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى أول يوم.. 501 طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

فى اليوم الخامس.. ٢٥٥ طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

لجنة من الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادى

جنوب الوادى تستقبل 162 طالبا وطالبة لأداء اختبارات القدرات

جامعة حلوان:31 ألفا و584 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد لجان اختبارات القدرات بتربية نوعية

ترشيحاتنا

دقائق مع عزرائيل.. فتاة تعود للحياة بعد وفاتها

لمن تكاثرت عليه الهموم .. عليك بهذه الكلمات

عيد ميلاد حسين الجسمي.. اعرف عمره الحقيقي وسر تفكيره في الاعتزال

عضو المنشآت الفندقية يوضح حقيقة منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن

للعمالة غير المنتظمة.. صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية اليوم بإجمالي 800 مليون

لن أرحل.. سواريز يرفع راية العصيان في وجه إدارة برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية

اسعار ومواصفات هيونداي hyundai اليوم في مصر .. صور

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان