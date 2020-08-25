خلال 14 يوما.. 3566 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

أنهت جامعة جنوب الوادي، اختبارات القدرات المقرر إجراؤها في ٣ كليات بالجامعة، والتي بدأت في 22 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، أن الاختبارات أجريت وسط تعاون تام من الطلاب و أولياء أمورهم واللجان التنظيمية بالجامعة.

وقدم رئيس الجامعة، شكره للجميع الذين عملوا بكل حرفية ومسئولية ولأولياء الأمور والطلاب على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حرصت الجامعة على تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه قد تقدم ٣٥٦٦ طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبار القدرات بكليات جامعة جنوب الوادي للعام 2019/2020م.

وأوضح بدران أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية 1733 بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات قدرات التربية النوعية 1191 طالبًا وطالبة منها 814 للتربية الفنية و377 للتربية الموسيقية فيما تقدم 642 طالب وطالبة لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.





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