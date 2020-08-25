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فن

بـ وصلة رقص.. نورهان منصور تشارك جمهورها لحظات حفل زفافها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:20 م
نورهان منصور من حفل
نورهان منصور من حفل زفافها
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ندى فكري
نشرت الفنانة نورهان منصور صورا وفيديوهات  جديدة لها من حفل زفافها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان منصور في الصور والفيديوهات وهي ترقص  مع عدد كبير من نجوم الفن.

وتزوجت نورهان منصور، عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجي. 

وشهد الحفل أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
 
ولفت فستان العروس انتباه جميع الحضور نظرًا لأناقته، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة داليا حمدي.

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ويذكر أن نورهان هى شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم والتي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.
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