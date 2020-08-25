AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في السيدة زينب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:04 م
محكمة
محكمة
Advertisements
رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بالسيدة زينب.

وأوضح أمر الإحالة أن النيابة العامة أسندت للمتهم "صابر.ع" تهمة سرقة "هاتف محمول" المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ر.ع" كرهًا عنه بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض، بأن استولى المتهم على هاتف المجنى عليه الموجود بدراجته البخارية، وما أن قاومه المجنى عليه حتى تعدى عليه بالأيد، وأشهر فى وجهه سلاح أبيض "سنجة"،مما بث الرعب فى نفسه وقيد حريته ومقاومته، واعتدى عليه بضربات متتالية باستخدام السلاح الأبيض، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا.


كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سنجة" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أدلة الثبوت وأمر الإحالة فى قضية مقتل سائق توك توك والتمثيل بجثته في عين شمس

السجن 15 عاما لـ4 متهمين لارتكابهم جريمة سرقة المواطنين بالخليفة

المحاكمات في يوم.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالسيدة زينب.. والسجن 15 عاما لـ 4 متهمين في سرقة المواطنين بالخليفة

السجن المشدد من 3 لـ 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر

تأجيل محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين لجلسة الغد

تأجيل محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين لـ 8 سبتمبر

ترشيحاتنا

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

بعد أنباء توقيعه رسميا.. المقاصة يحسم موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

الفرحة فرحتنا.. رانيا منصور تهنئ شقيقتها بحفل زفافها

بـ وصلة رقص.. نورهان منصور تشارك جمهورها لحظات حفل زفافها

وسط محادثات بشأن التوريد للإمارات.. إيران تفتح النار على بومبيو وتتهمه بإغراق المنطقة بالأسلحة الأمريكية

ميركاتو الصيف.. تشيلسي أكثر الأندية إنفاقا رغم أزمة كورونا.. وبرشلونة وريال مدريد يرفعان شعار مفيش فلوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر تخفيض.. ننشر قائمة أسعار سيارات اودي audi اليوم في مصر.. صور

عرضت حياتها للخطر.. لحظة إنقاذ طفلة نسيتها والدتها في سيارة ساخنة.. شاهد

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور