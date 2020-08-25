المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في السيدة زينب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بالسيدة زينب.





وأوضح أمر الإحالة أن النيابة العامة أسندت للمتهم "صابر.ع" تهمة سرقة "هاتف محمول" المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "ر.ع" كرهًا عنه بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض، بأن استولى المتهم على هاتف المجنى عليه الموجود بدراجته البخارية، وما أن قاومه المجنى عليه حتى تعدى عليه بالأيد، وأشهر فى وجهه سلاح أبيض "سنجة"،مما بث الرعب فى نفسه وقيد حريته ومقاومته، واعتدى عليه بضربات متتالية باستخدام السلاح الأبيض، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا.





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كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سنجة" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.