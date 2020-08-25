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أخبار العالم

إرجاء محاكمة البشير إلى أول سبتمبر‎

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:48 م
إرجاء محاكمة البشير
إرجاء محاكمة البشير إلى أول سبتمبر‎
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سمر صالح
أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، إلى الأول من سبتمبر.


وقال القاضي، الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة: "تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء (1 سبتمبر)؛ لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع".


وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة؛ على أساس أن قاعة المحكمة كانت غير كافية لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا.


وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام.
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