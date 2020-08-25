مجدى عبد الغني: اللوائح تمنح الجبلاية أحقية إحالة القيعي للجنة الانضباط

أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أنه يحق لاتحاد الكرة إحالة المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي إلى لجنة الانضباط.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أحالت المهندس عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي إلى لجنة الانضباط بعد هجومه الضارى على الحكم الكرواتي ايفان بيبك بعد انتهاء مباراة القمة رقم ١٢٠ أمام الزمالك.





وقال مجدي عبد الغني،فى تصريحات خاصة لصدى البلد :" إن اتحاد الكرة له الأحقية وفقا للوائح والقوانين فى إحالة القيعي الى لجنة الانضباط بصفته مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي ويتقاضى راتبا".





وأضاف:" فى حال ثبوت صدور اخطاء من جانب القيعي بعد إحالته الى لجنة الانضباط من حق الجبلاية معاقبته بنا يتراءى لها باعتباره عنصرا من عناصر المنظومة الرياضية".





وشدد على أن الهيئة الوطنية للاعلام من حقها منع عدلى القيعي من الظهور فى الفضائيات حال إدانته من قبل لجنة الانضباط بالجبلاية.

وأوضح عبدالغني انه يتعين على عدلى القيعي باعتباره عنصرا فى النادى الأهلي الا ينجرف الى الفتنة بين اكبر جماهير الطبي الكرة المصرية فى الوطن العربي وقارة افريقيا.



