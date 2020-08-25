بعد أزمة مؤمن زكريا.. 52% من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين

أيد 52% من قراء "صدى البلد" مقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين بعد واقعة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، من الأزمة الصحية التي يمر بها.
فيما أعرب 34% من قراء الموقع، خلال الاستطلاع الذي أجراه على مدار الساعات الماضية، رفضهم للمقترح، وأعرب 14% أخرين عن عدهم اهتمامهم بالأمر.
وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.
وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة، وتابع تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء.