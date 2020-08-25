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أخبار البلد

بعد أزمة مؤمن زكريا.. 52% من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أيد 52% من قراء "صدى البلد" مقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين بعد واقعة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، من الأزمة الصحية التي يمر بها. 


فيما أعرب 34% من قراء الموقع، خلال الاستطلاع الذي أجراه على مدار الساعات الماضية، رفضهم للمقترح، وأعرب 14% أخرين عن عدهم اهتمامهم بالأمر.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة، وتابع تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء.
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