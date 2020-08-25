بعد أزمة مؤمن زكريا.. 52% من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين

أيد 52% من قراء "صدى البلد" مقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين بعد واقعة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، من الأزمة الصحية التي يمر بها.

فيما أعرب 34% من قراء الموقع، خلال الاستطلاع الذي أجراه على مدار الساعات الماضية، رفضهم للمقترح، وأعرب 14% أخرين عن عدهم اهتمامهم بالأمر.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.



