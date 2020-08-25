الفريق أسامة ربيع ورئيس المقاولون العرب يتفقدان مشروع متحف قناة السويس

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتبعه تفقد مشروع متحف قناة السويس الذي تنفذه الشركة.





جدير بالذكر أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس، وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهيله ليكون متحفا عالميا يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها، حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة.





كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، ويتضمن عمل جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس.





ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.





كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذي يضم مبناه 99 قاعة و114 بابا و175 نافذة و303 أعمدة خشبية.





ورافقهما خلال الجولة المهندس محمد الحسيني، عضو مجلس تنفيذي المقاولون العرب، والمهندسة مفيدة علام، استشاري طرق الشركة ، والمهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء ، والمهندس أشرف غنيم، مدير فرع سيناء ، واستمع الفريق ربيع إلى شرح حول معدلات التنفيذ.