تكثيف العمل لإصدار عقود التقنين وسرعة حصر مخالفات البناء في السويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار عبد الحميد عبد الجليل والمستشار احمد إسماعيل المستشار القانوني للمحافظ لدفع عجلة العمل داخل ادارات الاملاك وسرعة حصر الملفات القديمة الخاصة باملاك الدولة واستكمال أعمال ميكنة الإدارة.





وأكد المحافظ علي إدارة الاملاك باستمرار عمل لجنة حصر الملفات بادارتي أملاك الدولة الاميرية والزراعية ، مكلفا مركز المعلومات بالمحافظة بسرعة حفظ واستكمال قاعدة بيانات الملفات الخاصة بالأملاك.





وفي الاجتماع شدد صقر على اللجان المشكلة علي مستوى الأحياء بحصر المخالفات بمدن الاسكان التعاوني ب حي عتاقة وحي فيصل بالتنسيق مع ادارة الاملاك ورؤساء الأحياء ، والتأكيد علي استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالاحياء لانهاء اجراءات التصالح في مخالفات البناء.





وخلال الاجتماع أشار المحافظ علي الاحياء وادارات الاملاك الاميرية والزراعية ومركز المعلومات بتكثيف العمل داخل لجان التقنين و انهاء الاعمال و الاجراءات و اصدار العقود وتسليمها لمستحقيها.





وحضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء ومديري مديرية الإسكان و التخطيط العمراني و الأملاك الاميرية والزراعي ة ومركز المعلومات والمكتب الفني والادارة القانونية والإدارات الهندسية و أقسام التنظيم والاشغالات علي مستوي الاحياء ولجان التقنين.



