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رياضة

كدمة.. إصابة محمود حمدى الونش فى تدريب الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة في يده اليمنى استلزمت وضع رباط ضاغط عليها.


ولم تؤثر الإصابة على مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء بمقر النادي.


وأدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.


وخضع لاعبو الفريق الأبيض للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم.


يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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