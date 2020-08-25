AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يشهد اجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سبل مواجهة كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، واأميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة.

تناول الاجتماع الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، والخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.

و اكد الدكتور اشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق بصفة دائمة مع اللجنة الطبيه واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمواجهة مخاطر الفيروس، مضيفًا أن الوزارة قامت باصدار عدة اكواد لعودة النشاط الرياضي بالتدريج في مختلف اللعبات بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية واللجنة الطبية مشددًا علي اهمية التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة والتفتيش المستمر والدائم علي المنشآت الشبابية والرياضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطة مرنة.. وزير الرياضة: قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر

وزير الشباب والرياضة يشارك في اجتماع وزراء الشباب الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس

أشرف صبحي يشهد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر الفيديو كونفرانس.. غدًا

لتعزيز الاستقلالية.. وزير الرياضة يقترح تشكيل لجنة لتنمية موارد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية

وزير الشباب والرياضة يقود ماراثون للدراجات الهوائية تحت شعار "رياضتك مناعتك"..فيديو وصور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسحات كورونا.. تفاصيل

السودان: النيل الأزرق يسجل أعلى منسوب له منذ قرن في الخرطوم

كلنا بنتعلم منه.. نجم مسرح مصر يوجه رسالة لـ سليمان عيد | شاهد

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

الريال السعودي بـ 4.25 جنيه.. تعرف على أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء

بتكلفة 293 مليون جنيه .. الحكومة: انتهاء مشروع سوق التونسي بنسبة 99%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور