وزير الرياضة يشهد اجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سبل مواجهة كورونا

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، واأميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة.
تناول الاجتماع الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، والخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.
و اكد الدكتور اشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق بصفة دائمة مع اللجنة الطبيه واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمواجهة مخاطر الفيروس، مضيفًا أن الوزارة قامت باصدار عدة اكواد لعودة النشاط الرياضي بالتدريج في مختلف اللعبات بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية واللجنة الطبية مشددًا علي اهمية التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة والتفتيش المستمر والدائم علي المنشآت الشبابية والرياضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الفيروس.