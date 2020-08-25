وزير الرياضة يشهد اجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سبل مواجهة كورونا

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، واأميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة.





تناول الاجتماع الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، والخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.



