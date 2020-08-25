خبر وحش.. رامى صبرى ينعى وائل المصري مدير أعمال نيكول سابا





نعى الفنان رامى صبرى مدير أعمال الفنانة نيكول سابا ،ونشر صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وكتب رامى معلقًا :"خبر وحش اوى بجد وائل المصرى المحترم في ذمة الله ".





حققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري.









أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.













وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.









وحققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".