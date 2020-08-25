بعد توتر صفقة السلام.. بن زايد يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.





وبحسب "سكاي نيوز"، تلقى بن زايد اتصالا من بومبيو تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.





وأضافت أن بن زايد وبومبيو بحثا مستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط وجهود مكافحة فيروس كورونا.





وزار وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، السودان اليوم، الثلاثاء، حيث بحث مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سبل تعميق العلاقات السودانية الإسرائيلية في إطار مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق للتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.





وجاءت الاتصال بين بومبيو وبن زايد عقب إلغاء الإمارات لاجتماع ثلاثي بين مندوبي الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في الأمم المتحدة للاحتفاء بالاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، والذي ألغي بداعي معارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بيع واشنطن لصفقة طائرات "إف 35" إلى أبوظبي. بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.



