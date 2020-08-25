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أخبار العالم

كم معه من أموال .. رئيس لجنة الأعمار القطرية في غزة يصل إلى إسرائيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء وصول السفير القطري محمد العمادي رئيس لجنة لإعمار القطرية في غزة إلى إسرائيل، رغم حظر التجوال المفروض على القطاع بأكمله بسبب اكتشاف كورونا خارج مراكز العزل.

وأضافت أن العمادي سيلتقي مسئولين إسرائيليين وبعدها يدخل غزة في وقت لاحق الليلة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وذكرت أن العمادي التقى مسئولين إسرائيليين قبل دخول غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الكاتب الإسرائيلي اليؤور ليفي تعليقه عن تلك الأنباء بقوله:"هل سيدخل بالمال؟ إذا نعم - كم مقدار المال الذي يحمله؟ لا يوجد حتى الآن إجابة على ذلك".

يأتي ذلك وسط المساعي الأمريكية إلى توسيع رقعة التطبيع العربي الإسرائيلي، والتي تضع قطر من بين الدول التي يتوقع أن تبرم اتفاق سلام مع تل أبيب.


وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد قالت إنه من المتوقع أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ولم يتضح ما إذا كان سيصل إلى قطاع غزة ومعه المنحة المالية، أو سيتم تحويلها عن طريق التحويل المصرفي أو مكاتب البريد. 

وقال مصدر في حماس لصحيفة "هآرتس"، إن وصول العمادي قد يكون سببا في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف التصعيد.

وحسب المصدر، فإنه ليس من الواضح ما هو حجم المبالغ التي سيصل بها المبعوث القطري.

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