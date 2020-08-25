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فن

عرض شارع حيفا في مهرجان عمان.. غدا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:02 م
شارع حيفا
شارع حيفا
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محمد نبيـل
يعرض غدا ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي الفيلم العراقي "شارع حيفا".

تدور أحداث الفيلم في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار.

تتوالى الأحداث وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر،أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم).

يتضمن برنامج العروض ٣٠ فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، عربيًا وَدوليًا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة، وقد افتتح المهرجان بالفيلم الفرنسي “البؤساء” للمخرج لادج لي الحائز على العديد من الجوائز في ٢٣ أغسطس، في حين سيتم عرض فيلم “الأقصُر” للمخرجة الأردنية-البريطانية زينة الدرّة في حفل توزيع الجوائز في ٣١ أغسطس.

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